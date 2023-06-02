Samsun'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde Emin Kanbay (25) ile C.D. (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. C.D. yanında bulunan bıçakla Kanbay'ı ağır yaraladı, C.D. ise sopayla darbedildi. Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Kanbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan C.D. tedavi için Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.