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Samsun'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Samsun'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Güncel Haberler

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde Emin Kanbay (25) ile C.D. (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. C.D. yanında bulunan bıçakla Kanbay'ı ağır yaraladı, C.D. ise sopayla darbedildi. Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Kanbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan C.D. tedavi için Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde Emin Kanbay (25) ile C.D. (42) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.D. yanında bulunan bıçakla Kanbay'ı ağır yaraladı, C.D. ise sopayla darbedildi.

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Kanbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan C.D. tedavi için Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Canik Güncel Haberler

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