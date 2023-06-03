Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı. Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde Emin Kanbay'ı (25) öldüren ve bıçaklı kavgada darbedilen C.D. (42) Gazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde Emin Kanbay'ı (25) öldüren ve bıçaklı kavgada darbedilen C.D. (42) Gazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.
Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde dün Kanbay ile C.D. arasında tartışma çıkmıştı. Yanındaki bıçakla Kanbay'ı ağır yaralayan C.D. sopayla darbedilmişti. Kanbay kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.