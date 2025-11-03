Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda bulunan boş arazide E.A.K. (18), İ.E.Ç. (20) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A.K, İ.E.Ç'yi bacağından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, gözaltına aldıkları zanlıyı işlemleri için emniyete götürdü.