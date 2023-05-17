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Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İshaklı Mahallesi Hızır 8'inci Sokak'ta husumetli oldukları öğrenilen akrabalar K.D. (37) ile E.S. (35) buluştu.

Sözlü tartışmanın ardından K.D, E.S'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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