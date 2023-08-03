Samsun'da bıçaklı kavga: Şüpheli tutuklandı

Samsun'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Akrabası C.P.B'yi bıçakla ağır yaralayarak kaçan B.D, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi. Hayati tehlikesi bulunan C.P.B'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta dün akrabası B.D. ile çıkan kavgada C.P.B. bıçakla yaralanmıştı.