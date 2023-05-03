Samsun'da bıçaklı kavga sonucu 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

İshaklı Mahallesi Molla Osman Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile A.E, F.G. ile İ.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E, F.G. ve İ.A, tedavilerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan bir silahın ise ruhsatlı olduğu öğrenildi.