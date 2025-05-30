Samsun'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Alparslan Mahallesi Beşyol mevkisinde B.Ç. (17) ile M.G. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç, yanında bulunan bıçakla M.G'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürülen M.G, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şüpheliyi yakaladı. Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.