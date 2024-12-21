Samsun'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Bafra ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada M.Ö. bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastaneye tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Altınyaprak Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan F.K. ve G.K. ile M.Ö. (29) tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, bıçakla yaralandı.
Kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne başvuran M.Ö, tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, F.K. ve G.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel