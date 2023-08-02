Samsun'da bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta C.P.B. (18) ile akrabası B.D. (18) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, C.P.B'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, C.P.B'yi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı C.P.B. daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheli B.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel