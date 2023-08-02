Samsun'da bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.