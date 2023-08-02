Samsun'da bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı, 3 gözaltı

Samsun'da Kızılırmak Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, ancak serbest bırakıldı. Kaçan şüpheli ise hala aranıyor.