Samsun'da bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı, 3 gözaltı
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Samsun'da Kızılırmak Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, ancak serbest bırakıldı. Kaçan şüpheli ise hala aranıyor.
Samsun'da 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta C.P.B. (18) ile akrabası B.D. (18) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, C.P.B'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, C.P.B'yi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan C.P.B. daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olaya karıştıkları iddiasıyla A.Y, F.Ö. ile Y. B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kaçan şüpheli B.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.