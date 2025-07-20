Samsun'da Bıçaklama Olayı: Kadın Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, boşanma aşamasındaki ağabeyinin eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Olay sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, P.F. (32), aracıyla ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşi B.F'nin (30) Mevlana Mahallesi Bornova Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gitti.

P.F, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.F'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.F, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan P.F. ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

CHP'nin acı günü! Eski milletvekili hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü

12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.