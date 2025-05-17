Samsun'da Bıçakla Yaralanan Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kafenin önünde Halil Oral (45) ile B.K.E.Ü. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü, Oral'ı çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Oral, hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan şüpheli B.K.E.Ü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Farklı olaylardan 9 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.