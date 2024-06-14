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Samsun'da Bıçakçılar Bayram Öncesi Yoğun Mesai Yapıyor

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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bıçakçılar ve seyyar bıçak bilemeciler, Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir dönem geçiriyor. Vatandaşlar, körelen bıçaklarını keskin hale getirmek için bileme işlemi yapılan dükkanların yolunu tutarken, bıçak ustaları da bayram öncesi mesailerini artırdı. Tekkeköy ilçesindeki esnaf, kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara yönelik talepleri karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bıçakçılar ve seyyar bıçak bilemeciler, Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir dönem geçiriyor.

Vatandaşlar, körelen bıçaklarını keskin hale getirmek için bileme işlemi yapılan dükkanların yolunu tutarken, bıçak ustaları da bayram öncesi mesailerini artırdı.

Tekkeköy ilçesindeki esnaf, kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara yönelik talepleri karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede 45 yıldır bu sektörde çalışan İbrahim Kök, baba mesleğini 15 yaşından bu yana sürdürdüğünü söyledi.

Her yıl Kurban Bayramı öncesi bıçakları bilemeye başladıklarını, arife gününe kadar yoğun mesailerinin devam ettiğini anlatan Kök, "Bir ay önceden vatandaşlarımız bıçaklarını getirmeye başlıyor. Toplam 2 bine yakın bıçak biliyoruz." dedi.

Bıçak fiyatlarının bileme işlemine göre daha yüksek olduğunu vurgulayan Kök, "Bıçak, satır ve baltaları 20 liraya biliyoruz. Yeni, kaliteli bir bıçağın satışı pahalı olduğundan vatandaşlarımız bizi tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Müşterilerinden Kurban Bayramı gelmeden kendilerine gelmelerini isteyen Kök, "Vatandaşların kurban öncesi bıçaklarını güzel şekilde hazırlaması lazım. Hazırlamazlarsa hayvanlarını kesemezler, hayvan zahmet çeker. Tekkeköy ilçesine başka ilçelerden kurban kesmeye gelen vatandaşların da bıçaklarını biliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Tekkeköy Kurban Samsun Ekonomi Güncel Haberler

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