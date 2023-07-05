Samsun'da Beton Pompası Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde, beton pompasının yerinden çıkan pompa kısmının çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, beton pompasının yerinden çıkan pompa kısmının çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kazancılı Mahallesi'nde E.Ş.B idaresindeki 55 55 ACY 652 plakalı beton pompasının pompa kısmı yerinden çıkarak, yol kenarında bekleyen Hacer Çakır'a (81) çarptı.
Ağır yaralanan Çakır, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel