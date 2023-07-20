Samsun'da bekçiye silahlı saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasındaki kavgada bir şüpheli, araya giren bekçinin tabancasını alarak ona doğrulttu. Diğer görevlilerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde iki grup arasındaki kavgada Ahmet G. (33), araya giren bekçi U.Y.'nin belindeki tabancayı alıp ona doğrulttu. Diğer görevlilerin de müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Yol vermeme yüzünden tartışmaya başlayan iki grup arasında kavga çıktı. Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye giden bekçilerden U.Y., kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada taraflardan Ahmet G., bekçinin belindeki tabancayı alarak doldur boşalt yaptı. Ahmet G., ardından silahı bekçi U.Y.'ye doğrulttu. Diğer görevlilerin müdahale ettiği Ahmet G., yere bir el ateş etti. Ahmet G., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.