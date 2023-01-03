Samsun'da bazı üniversite öğrencileri gıda zehirlenmesi iddiaları üzerine eylem yaptı

Samsun Valiliği, KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdunda kalan bazı öğrencilerin ishal ve mide bulantısıyla hastaneye kaldırılmaları üzerine başlayan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Samsun Valiliği, KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdunda kalan bazı öğrencilerin ishal ve mide bulantısıyla hastaneye kaldırılmaları üzerine başlayan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yurdun sık sık denetlendiği belirtilerek, "KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki yemekhane ve kantin işletmesi belirli aralıklarla denetlenmektedir. Son iki ay içerisinde 11.11.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde denetlenmiş olup, bu denetimlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Bazı öğrencilerde ishal ve mide bulantısı görülmesi üzerine yemeklerden numune alındığı kaydedilen açıklamada, "30-31 Aralık 2022 tarihlerinde bazı öğrencilerimizin ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülmesi üzerine 30-31 Aralık 2022 ile 01 Ocak 2023 günlerinde çıkarılan yemeklere ait numuneler İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahlile gönderilmiştir. Konu vValiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu önünde toplanan bir grup öğrenci gıda zehirlenmeleri iddiaları nedeniyle gösteri yaptı.

Öğrencilerden Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Kağan Yaldır, yemeklerden memnun olmadıklarını ifade ederek, "Yemeklerde lezzet aramıyoruz, karnımız doysun diye yemek yiyoruz. Buradaki arkadaşlarım hastalanmaya başladı. Yemeklerin düzeltilmesini istiyoruz." dedi.

Grafik Tasarım Bölümü birinci sınıf öğrencisi Emre Kaya ise yemeklerin hijyen açısından sıkıntılı olduğunu, arkadaşlarının zehirlenme olayı sonrasında ise artık yemekhanede yemek istemediklerini söyledi.