Samsun'da bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilciler Ordu-Samsun kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilciler Ordu- Samsun kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Samsun'un Terme ilçesinden geçen Ordu-Samsun kara yolunda trafik durma noktasına geldi.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede trafik polisleri önlem alarak sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel