Bayram namazının ardından cemaatle kahvaltı geleneği devam ediyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde bayram namazı sonrası cemaatin birlikte kahvaltı yapma geleneği, salgın nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yinelendi.

İlçenin Boyalıca Mahallesi'nde, bayram namazı sonrası evlerden getirilen kahvaltılıklar, mahalle camisinin avlusunda birlikte yenildi.

Bu yıl da bayram namazının ardından bayramlaşan cemaat ardından aynı sofrada bir araya geldi.

Bayram namazı sonrası mahalleli ile bayramlaşan ve kahvaltıya katılan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, geleneğin insanların kaynaşması adına güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Nayman, "İnsanların gelerek birbirlerinin sofralarından yemek yedikleri, küslerin barıştığı bir geleneği mahalle sakinlerimiz devam ettiriyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Şerif Yiğiter de mahallelerinde insanların bir araya geldiği güzel bir geleneği sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Boyalıca Mahallesi Muhtarı Cevdet Ertaş, mahalle olarak geleneğin yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bayram namazından sonra yaptığımız yemek merasimi bizim atalarımızdan beri gelen bir gelenektir. Biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Atamızdan dedemizden bizlere miras olan geleneği gelecek nesillere taşımak ve yaşatmak için canlı tutuyoruz." diye konuştu.