Samsun'da bayram namazı coşkuyla eda edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da bayram namazı coşkuyla eda edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Samsun'da Kurban Bayramı sabahında camiye koşan vatandaşlar bayram namazını huşu içinde eda etti.

Samsun'da Kurban Bayramı sabahında camiye koşan vatandaşlar bayram namazını huşu içinde eda etti.

Kurban Bayramı heyecanı ilk olarak camilerde başladı. Vatandaşlar camileri doldurdu. Sabah erken saatlerde İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'ye giden vatandaşlar, burada bayram namazını kıldı. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı bayram namazına Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da katıldı. Vali Dağlı, namaz sonrası vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Vali Dağlı uyardı

Vali Dağlı namaz çıkışı uyarılarda bulundu. Dağlı, "Allah'a şükür bayram namazımı eda ettik. Tüm Samsunlu hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Uzun bir bayram tatilimiz var. İnşallah güzel geçer. Samsunlu hemşerilerimizin trafik kurallarına riayet etmelerini istirham ediyorum. Hız limitlerine uymalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamalarını özellikle istirham ediyorum. Uzun bir sahil şeridimiz var. Deniz mevsimindeyiz. Ters akıntının olduğu zamanlarda kesinlikle denize girilmemesini istiyorum. İnşallah sağlık içerisinde güzel bir bayram geçiririz" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title