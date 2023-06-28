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Samsun'da bayram namazı coşkusu

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Samsun'da Kurban Bayramı sabahında camiye giden vatandaşlar bayram namazını huşu içinde eda etti. Kurban Bayramı heyecanı ilk olarak camilerde başladı. Samsun'da sabah erken saatlerde İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'ye giden vatandaşlar, burada bayram namazını kıldı. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Namaza gelen vatandaşlar ise bayramın neşe, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini ifade ettiler.

Samsun'da bayram namazı coşkusu

SAMSUN - Samsun'da Kurban Bayramı sabahında camiye giden vatandaşlar bayram namazını huşu içinde eda etti.

Kurban Bayramı heyecanı ilk olarak camilerde başladı. Samsun'da sabah erken saatlerde İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'ye giden vatandaşlar, burada bayram namazını kıldı. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Namaza gelen vatandaşlar ise bayramın neşe, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Güncel

Kurban Bayramı Samsun Cami Güncel Haberler

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