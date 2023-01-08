Samsun'da başına kütük isabet eden kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörün tekerinden fırlayan kütük başına isabet eden kişi yaşamını yitirdi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörün tekerinden fırlayan kütük başına isabet eden kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Kaşif Özdemir (39), Ağcagüney Mahallesi'nde traktörü ile kendisine ait tarlada çalıştıktan sonra evine dönmek istedi. Bu sırada yolda traktör çamura saplandı. Traktörü çamurdan çıkarmak isteyen Özdemir, iddiaya göre traktörün tekerinin altına koyduğu kütüğün fırlayarak kafasına isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Ağcagüney Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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