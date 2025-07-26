Samsun'da Barajda Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, serinlemek için baraja giren 2 kişi boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde, 19 Mayıs ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için 19 Mayıs Barajı'na giren Muhammed Emin Yaman (17) ve Tuncay Gençtürk (18) bir süre sonra çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları başlatan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Gençtürk ve Yaman'ın cesetlerine ulaştı. Muhammed Emin Yaman ve Tuncay Gençtürk'ün cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,