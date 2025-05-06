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Samsun'da Baraj Gölüne Uçan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Baraj Gölüne Uçan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde, direksiyon kontrolünü kaybederek baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki Emirhan Yazıcı, yapılan arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan Yazıcı (19), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Ayvacık'tan Çarşamba ilçesine giden Emirhan Yazıcı yönetimindeki 55 AJL 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hasan Uğurlu Baraj gölüne uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Otomobil ekipler tarafından çıkarıldı. Kaybolan Yazıcı'nın ise yapılan çalışmalarla cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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