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Samsun'da Baraj Göletine Düşen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Baraj Göletine Düşen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir otomobil baraj göletine düştü. 19 yaşındaki sürücü Emircan Yazıcı'nın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Emircan Yazıcı (19) idaresindeki 55 AJL 519 plakalı otomobil, ilçedeki baraj gölüne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan Yazıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sudan çıkarılan Yazıcı'nın cesedi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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