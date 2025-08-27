Samsun'da Bar Çalışanına Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir barda çalışan 30 yaşındaki Ö.A., silahlı saldırıya uğradı. Sırtından yaralanan Ö.A., hastaneye kaldırıldı. Saldırgan A.A. ise yakalanarak tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bar çalışanı yaralandı.

Körfez Mahallesi'ndeki bir barda çalışan Ö.A. (30), gece saatlerinde iş yerinin önünde beklerken yanına gelen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Sırtından yaralanan Ö.A, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Ö.A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçan şüpheli A.A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

