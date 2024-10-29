Samsun'da Banka Hesabından Para Çekmeye Çalışan Genç Darbedildi

SAMSUN'da adına açılan banka hesaplarına yatan parayı polise teslim edip şikayetçi olan U.K. (19), 3 kişi tarafından darbedildi. U.K.'nin şikayeti üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde, dün öğle saatlerinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giden U.K., bilgisi dışında kendi adına 8 ayrı bankadan hesap açıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Banka hesaplarından yaklaşık 50 bin lirayı çeken U.K., parayı polise teslim etti. Saat 20.30 sıralarında yeniden polis merkezine giden U.K., Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde tanımadığı 3 kişinin kendisini zorla otomobile bindirip, paranın nerede olduğunu sorduklarını, polise teslim ettiğini söyleyince de darbedildiğini ve bu sırada otomobilden atlayıp kaçtığını söyleyerek şikayette bulundu. Çalışma başlatan polis, B.C.K. (22), N.A. (30) ve V.K.'yi (21) gözaltına aldı. Şüpheliler, verdikleri ifadede U.K. ile konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.