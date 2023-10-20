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Samsun'da Banka Dolandırıcılarına Hapis Cezası

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Samsun'da bankadan aradıklarını söyleyip bir kişiyi 10 bin lira dolandıran 2 kişi, yargılandıkları mahkemece 3 yıl 4'er ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bankadan aradıklarını söyleyip bir kişiyi 10 bin lira dolandıran 2 kişi, yargılandıkları mahkemece 3 yıl 4'er ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet Bilal Ç.'yi telefonla arayarak kendilerini "bankacı" olarak tanıtan dolandırıcılar, kredi kartı bilgileri ve telefonuna gelen onay kodunu aldılar. Dolandırıcılar, 2 ayrı yerden televizyon ve mobilya alışverişi yaparak Bilal Ç.'yi 10 bin lira dolandırdılar.

Dolandırıldığını anlayan Bilal Ç. şikayetçi oldu. Şüpheliler Hakan K. ve İbrahim Ş. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. "Dolandırıcılık" suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 3 yıl 4'er ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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