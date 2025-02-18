İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Samsun'da Bandrolsüz 28 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Bandrolsüz 28 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla, E.K. isimli şahsın aracında 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron bulundu. Gözaltına alınan E.K. jandarma tarafından sorgulanmak üzere götürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde E.K'nin (37) aracında arama yapıldı.

Aramada 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
img

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
img

Ağacın önünde durdu, sonrası bomba! Görenler gözlerine inanamadı
img

Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Kemal Sunal ve Adile Naşit için söyledikleri yanına kalmayacak

Skandal sözler için harekete geçildi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Seyyar Tayyar'ı kaybettik

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.