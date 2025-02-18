Samsun'da Bandrolsüz 28 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla, E.K. isimli şahsın aracında 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron bulundu. Gözaltına alınan E.K. jandarma tarafından sorgulanmak üzere götürüldü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde E.K'nin (37) aracında arama yapıldı.
Aramada 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel