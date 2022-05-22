Samsun'da balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler

Samsun'da balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı
AA - Veysel Altun - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Odabaşıoğlu Sokak'ta, dün akşam, yabancı uyruklu 6 yaşındaki M.H.Z, 9 yaşındaki kardeşiyle, birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada beton zemine düştü.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre müşahede altında tutulan çocuk taburcu edildi.
Kaza sırasında çocukların evde yalnız oldukları öğrenildi.
AA / Veysel Altun - Güncel