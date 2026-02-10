Haberler

Karadenizli balıkçılar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Karadenizli balıkçılar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Samsun'da balıkçılar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceledi ve tercihlerini yaptılar. Oylamada, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar değerlendirildi.

Samsun'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Balıkçılar, llifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Muhammed İsa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen balıkçılar, "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'ın "İsrail'e dur de", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" adlı karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat" fotoğrafını tercih eden balıkçılar, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı karesine oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Polis gibi giyinen şüpheli, sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

