Karadenizli balıkçılar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Samsun'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Balıkçılar, llifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Muhammed İsa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen balıkçılar, "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'ın "İsrail'e dur de", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" adlı karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat" fotoğrafını tercih eden balıkçılar, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı karesine oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.