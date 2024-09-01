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Samsun'da Balıkçılar Sezonun Başlamasını Kutladı

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Samsun'da balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle denize açıldı. Balıkçılar sezonun başlamasını horon teperek kutladı. Balıkçılara hayırlı bir sezon dileyen yetkililer, av yasaklarına uymalarını ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlamalarını istedi.

Samsun'da balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende, balıkçılar sezonun başlamasını horon teperek kutladı.

Vali Orhan Tavlı, tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona erdiğini hatırlattı.

Balıkçıların av yasaklarına uymasını isteyen Sağlam, "Av yasaklarının bir sebebi var. Hem vatandaşımıza ucuz balık yedirebilmek hem de gelecek nesillerimize sürdürülebilir balıkçılık bırakmak istiyoruz. Her canlının üreme mevsiminde üremesine fırsat vermek gerekiyor." dedi.

Samsun'un, orta su trolü ve gırgırın Türkiye'de birinci sırada yapıldığı il olduğunu dile getiren Sağlam, "Geçen yıl ülke genelinde 350 ile 400 bin ton arasında yapılan avcılıkta Samsun olarak 59 bin 800 ton avcılık yapıldı. En çok avlanan balık, çaça ve hamsi. Bunun yanı sıra bu yıl palamut daha bol olacak ancak deniz suyu daha soğumadı, balıkçılarımız 15 gün daha beklerse balığın daha yağlı ve güzel olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Balıkçıların deniz suyu sıcaklığını takip etmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından bu yıl ilk defa hamside 400 bin ton kotası getirildi. Teknenin her birine bir kota verildi. Bu tekneleri hem karaya çıktıkları noktada hem de hallerde sürekli takip edeceğiz. Mutlak suretle balıkçılar kotaya uysunlar. Deniz suyu halen soğumadı. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza gelecek yıl için sezonun 1 Eylül'de değil, 15 Eylül'de başlaması konusunda teklifte bulunabiliriz."

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç da bereketli bir sezon beklediklerini ifade ederek, "Bu yıl balıkçılıktan umutluyuz. Her şey iyi görünüyor. Havalar biraz sıcak, oradan bir sıkıntımız var ama gerisi çok iyi. Denizde hamsi var. Başta palamut, istavrit, mezgit ve çinekop birbirini tamamlayacak bu yıl. Havaların biraz daha soğumasıyla iyi bir avcılık olacak." diye konuştu.

Programa, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

Havai fişek gösterisinin ardından gırgır ve küçük balıkçı tekneleri dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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