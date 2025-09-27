Haberler

Samsun'da Balıkçı Teknesinde Patlama: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir balıkçı teknesinde kaynak yapılırken meydana gelen patlamada dört kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde balıkçı teknesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Costal Sahil mevkisinde bulunan bir balıkçı teknesinde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Olay yerine sağlık, jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan A.S. (26) ve M.U. (48) Gazi Devlet Hastanesi'ne, M.T. (46) ve B.T. (24) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.