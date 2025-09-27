Samsun'da Balıkçı Teknesinde Patlama: 4 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde balıkçı teknesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Costal Sahil mevkisinde bulunan bir balıkçı teknesinde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Olay yerine sağlık, jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan A.S. (26) ve M.U. (48) Gazi Devlet Hastanesi'ne, M.T. (46) ve B.T. (24) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.