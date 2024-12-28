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Samsun'da Balıkçı Halil Kayış Toprağa Verildi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneleri batan balıkçı Halil Kayış'ın cenazesi, orta camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi. Kayış'ın kaybolduğu teknenin arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde teknelerinin batması sonucu yaşamını yitiren 45 yaşındaki balıkçı Halil Kayış'ın cenazesi toprağa verildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Kayış'ın cenazesi, Karabahçe Mahallesi'ne getirildi.

Orta Cami'de öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kayış'ın cenazesi, Karabahçe Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Kayış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve vatandaşlar katıldı.

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Tekne, 2 gün önce limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta 7 metre derinlikte ulaşıldıktan sonra kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cansız bedeni ise dün gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi mevkisindeki kıyıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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