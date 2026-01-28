Haberler

Samsun'da fırtına sonrası hamsiler tezgahlara geri döndü

Güncelleme:
Karadeniz'deki fırtınanın ardından Samsun'da balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Balık sezonu ile birlikte taze balıklar, uygun fiyatlarla müşteriyle buluşuyor.

Karadeniz'de hafta boyu etkili olan fırtına sonrası Samsun'da tezgahlar hamsiye doydu.

Karadeniz'de etkili olan fırtınadan dolayı tezgahlarda azalan hamsi fırtınanın dinmesiyle balık tezgahlarında yerini aldı.

1 Eylül 2025 itibarıyla başlayan balık sezonu Karadeniz'de çeşitlilik ve bolluk açısından balıkçıları memnun ediyor.

Kentte işletme sahibi Emir Kaan Tunçer, AA muhabirine, 3 kuşaktır balıkçılık yaptıklarını söyledi. Kentte geçtğimiz hafta etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı balıkçıların ava çıkamadıklarını ve dolayısıyla taze balığa ulaşmakta zorluk çektiklerini söyleyen Tunçer, "Amacımız insanlara taze balık yedirmek. Hamsi şu an bizde 200 lira kilosu, çok güzel, iri seçme hamsiler. Piyasadaki buzhane hamsilerini kesinlikle tavsiye etmiyorum." dedi.

Tezgahta 40 çeşit balık bulunduğunu dile getiren Tunçer, "Palamut, istarvit, mezgit, barbunya, çinekop, çupra, levrek, kalkan, kötek, kırlangıç balıkları bulunuyor tezgahta. Ben bu işi üçüncü kuşaktan yapıyorum. Dedem, onun dedesi, hep balıkçıyız. Yani tek amacımız, tek gayemiz balıklarımızı taze bir şekilde müşterilerimize sunabilmek." ifadelerini kullandı.

Fırtınanın dinmesiye balık fiyatlarında düşüş yaşandığını aktaran Tunçer, şunları kaydetti:

"Palamut balığımızın şu an tanesi 150 lira, istavrit balığı 100 lira. Levrek ve çupralar 500 lira, kalkan balığı 1200 lira, mezgitler 400 lira bandında. Bu ay geçen aya göre biraz daha uygun fiyatlarımız, önümüzdeki ay daha da uygun olacak inşallah. Geçen ay hava şartlarından dolayı biraz balık azdı ve az olduğu için pahalıydı. Ama bu ay havalar yavaş yavaş düzeldiği için, fırtınalar bittiği için balıklarımızı uygun bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz."

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
