Samsun'da Balık Av Sezonu Açıldı: İlk Balıklar Tezgahlarda

SAMSUN'da balıkçıların 'Vira Bismillah' diyerek başladığı av sezonunda, ağlara takılan ilk balıklar tezgahlarda yerini aldı. İstavrit 210 ve hamsi 270 liradan satılmaya başlandı.

Denizlerde, 15 Nisan'da başlayan av yasağı, bugün sona erdi ve balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı. Gecenin ilk saatlerinde, teknelerle avlanan sezonun ilk balıkları da tezgahlardaki yerini aldı. İstavrit 210, mezgit 300, hamsi 270, levrek 380 TL'den satılıyor. Palamut yarım kiloluk boylarda ve tanesi 240 TL'den, kefal kilosu 180, çinekop ise kilosu 480 TL'den satışa sunuluyor.

Günler ilerledikçe balığın daha bol çıkarak fiyatlarda indirim olacağını belirten balıkçı Emrah Canikli, şunları söyledi:

"Balık sezonumuz açıldı. 1 Eylül itibarıyla yine 'Vira Bismillah' dedik. Tezgahlarda şu anda ilk gün itibarıyla az miktarda hamsi, istavrit, mezgit, somon ve palamut gibi balıklarımız var. Sezon bu şekilde başladı. Günler ilerledikçe, avcılık devam ettikçe daha hareketli, daha bereketli bir sezon olmasını bekliyoruz. Bu beklentimizi Karadeniz'in karşılıksız bırakmayacağını, bol balık vereceğini düşünüyoruz. İnşallah biz de vatandaşlarımıza bol bol sunacağız. Her sezon başlangıcında olduğu gibi bu yıl da Karadeniz'de en çok beklenen balık palamut. Vatandaşın da balıkçı esnafının da en çok görmek istediği balık palamuttur. Dolayısıyla bu sezonun da palamut açısından bereketli geçmesini umuyoruz. 15 Ağustos'tan itibaren balıklar görünmeye başladı. Ancak özellikle 15 Eylül'den sonra, Karadeniz'de avcılığın tamamen serbest olmasıyla birlikte daha bol olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında barbunya, mezgit, istavrit, zamanı geldiğinde hamsi, çinekop gibi balıkların da bol olacağı kanaatindeyiz. Çünkü tezgahta en çok vatandaşlarımızın beklediği, tüketmek istediği balıklar bunlardır. Şu an beklentimiz bu yönde. Balık gerçekten bol olsun, hesaplı olsun istiyoruz. Umudumuz bu. İnşallah düşündüğümüz gibi olur, deniz bol verir, biz de Karadeniz'den çıkan her balığı vatandaşımıza daha uygun fiyatlarla sunarız."

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ - Gökçen ÖZEN/SAMSUN,