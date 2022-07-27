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Samsun'da bahçede bulunan el bombası imha edildi

Samsun'da bahçede bulunan el bombası imha edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bahçede bulunan el bombası imha edildi.

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Samsun'un Bafra ilçesinde bahçede bulunan el bombası imha edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir kişi, evinin bahçesinde bulduğu el bombasını alarak kaldırıma bıraktı.

Olay yerine çağrılan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde imha etti.

Ev sahibi ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

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