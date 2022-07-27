Samsun'da bahçede bulunan el bombası imha edildi Samsun'un Bafra ilçesinde bahçede bulunan el bombası imha edildi. Samsun'un Bafra ilçesinde bahçede bulunan el bombası imha edildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir kişi, evinin bahçesinde bulduğu el bombasını alarak kaldırıma bıraktı. Olay yerine çağrılan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde imha etti. Ev sahibi ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Güncel AA / Recep Bilek Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da bahçede bulunan el bombası imha edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.