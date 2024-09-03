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Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen programda bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi. Programda uyuşturucu ile mücadele stratejileri ve bağımlılıkla ilgili konular ele alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında, "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kaymakam toplantı salonundaki programda Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Üyesi Dr. Alaattin Altın tarafından sunum gerçekleştirildi.

Altın, uyuşturucu ile mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı, bağımlılık kavramı, madde bağımlılığı, bağımlılık tanısı, bağımlılık döngüsü gibi konularda bilgi verdi.

İlçe Salık Müdürü Aytaç Akın, bağımlılıkla mücadelenin birkaç kurum tarafından değil, tüm kurumların ve toplumun iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak, "Bağımlı olduktan sonra geri dönüş çok zor olmaktadır. Özenti ve merak ile başlayıp, tüm topluma zarar veren bir durum oluşmaktadır. Bir spor dalı ve bir müzik aleti ile amatör veya profesyonel olarak ilgilenen kişinin maddeye bağımlı olma ihtimali çok düşük." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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