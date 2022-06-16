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Samsun'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Samsun'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Toplumun tüm kesimleriyle bağımlılıkla mücadelede konusunda çalışmak istiyoruz.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Toplumun tüm kesimleriyle bağımlılıkla mücadelede konusunda çalışmak istiyoruz." dedi.

Dağlı, Sağlık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen bağımlılıkla mücadele konusundaki toplantıya başkanlık yaptı.

Toplantının ardından Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunun yaptığı çalışmaları anlattı.

Bağımlılıkla mücadelede tüm kurumlara görev düştüğünü vurgulayan Dağlı, basının da kullandığı dil konusunda hassasiyet içinde olması gerektiğini belirtti.

Vali Dağlı, "Basının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Basında kullanılan dil de çok önemli. Erişebilirlik çok önemli. Basının erişebilirlik kabiliyeti var. Çok daha geniş kitlelere bir konuyu duyurma kabiliyetiniz var." dedi.

Toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunan Dağlı, "Toplumun tüm kesimleriyle bağımlılıkla mücadelede konusunda çalışmak istiyoruz."Bu sadece kamu kurumlarının değil, sivil toplum kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin de görevi. Basın mensuplarımızın da desteğiyle biz bunu biraz daha harmanlamak suretiyle daha da bu ivmeyi hızlandıracağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları çalışmalara değinerek bağımlılığı önleyici çalışmaların önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş ise Samsun basınının bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek verdiğini, haber dili konusunda da örnek teşkil ettiklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağılığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜBAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu bağımlılık ve bağımlıkla mücadele konularında birer sunum yaptı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Zülkif Dağlı Samsun Güncel Haberler

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