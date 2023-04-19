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Samsun'da baca yangını hasara neden oldu

Samsun'da baca yangını hasara neden oldu

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde üç katlı binanın zemin katında A.K'ye ait ekmek fırınının bacasında yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. Yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

İtfaiye Samsun Bafra Güncel Haberler

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