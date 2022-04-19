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Samsun'da babasını öldüren kadın tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da babasını öldüren kadın tutuklandı

Samsun'un Ladik ilçesinde bir kişi, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kızı tarafından öldürüldü.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde bir kişi, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kızı tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akyar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Z.B. (46), gece evde bulundukları sırada baltayla babası H.B'ye (66) saldırdı.

Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan H.B. kurtarılamadı.

Z.B. ise Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Hisarcık, Samsun, Ladik, Güncel, Haberler

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