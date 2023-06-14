Üye Girişi
Haberler
Samsun'da babasına ait tüfekle oynayan kuzeninin vurduğu çocuğun cenazesi defnedildi

Samsun'da babasına ait tüfekle oynayan kuzeninin vurduğu çocuğun cenazesi defnedildi

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde babasının tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki kuzeni tarafından vurularak hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde babasının tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki kuzeni tarafından vurularak hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

M.A.T'nin cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yukarıdonurlu köyüne getirildi.

Yukarı Donurlu Camisi'nde kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Sefalı Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

Yukarıdonurlu Mahallesi'nde dün 7 yaşındaki A.E.T, babasına ait tüfekle oynadığı sırada 3 yaşındaki amcasının oğlu M.A.T'yi tüfeğin ateş alması sonucu ensesinden vurmuş, ağır yaralanan çocuk ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Çarşamba Samsun Aile Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title