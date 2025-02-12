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Samsun'da Ayran Şişesine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Ayran Şişesine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İlkadım'da gerçekleştirilen operasyonda ayran şişesinde 375 gram sentetik uyuşturucu ve 42 sentetik ecza hapı bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ayran şişesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, ayran şişesine gizlenmiş 375 gram sentetik uyuşturucu ile 42 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyon gözaltına alınan ikamet sahibi M.S. (58) emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu kişi hakkında ayrıca, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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