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Samsun'da Av Bayisinde 8 Bin 500 Kayıt Dışı Tabanca Fişeği Ele Geçirildi

Samsun'da Av Bayisinde 8 Bin 500 Kayıt Dışı Tabanca Fişeği Ele Geçirildi
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Samsun'da yapılan denetimlerde, kayıt dışı olan 8 bin 500 tabanca fişeği ele geçirildi ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da av bayisinde yapılan denetimde kayıt dışı 8 bin 500 tabanca fişeği ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir av bayisinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi'ne (PATBİS) kaydı bulunmayan 8 bin 500 tabanca fişeği tespit edilerek el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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