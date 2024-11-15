Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahla Yaralanan Genç İçin 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan K.D. (17), M.A. (17) ve S.K'nin (16) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Yaralı A.G'nin ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki tedavisi sürüyor.

Dün Vatan Caddesi ile Atakent Bulvarı'nın kesişimindeki ATM'den para çeken A.G. (22), yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili K.D, M.A. ve S.K'yi gözaltına almıştı.???????