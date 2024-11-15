Üye Girişi
Haberler

Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahla Yaralanan Genç İçin 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahla Yaralanan Genç İçin 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki A.G'nin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Yaralı A.G'nin tedavisi devam ediyor.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan K.D. (17), M.A. (17) ve S.K'nin (16) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Yaralı A.G'nin ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki tedavisi sürüyor.

Dün Vatan Caddesi ile Atakent Bulvarı'nın kesişimindeki ATM'den para çeken A.G. (22), yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili K.D, M.A. ve S.K'yi gözaltına almıştı.???????

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş
Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.