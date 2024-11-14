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Samsun'da ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan A.G. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde otomatik para çekme makinesinden ( Atm ) para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

İlçedeki Vatan Caddesi ile Atakent Bulvarı'nın kesişiminde bulunan ATM'den para çeken A.G, yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'da ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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