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Samsun'da ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Samsun'da ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir genç ATM'de işlem yaparken husumetlisi tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından saldırgan ve iki arkadaşı polise teslim oldu. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ali G.'yi (22) ATM'den işlem yaparken boynundan tabancayla vuran K.D., (17) ile olay anında yanında olan M.A. (17) ve S.K. (16) polise teslim oldu.

Olay, dün Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Ali G., bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada husumetlisi olduğu K.D. tarafından boynundan tabancayla vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. K.D. ve olay anında yanında olan M.A. ve S.K. bir süre sonra İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde polise teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Ali G'in 19, K.D.'nin 6, M.A.'nın 2, S.K.'nin ise 8 suç kaydı olduğu belirtildi.

Haber-Kamera Emre ÖNCELSAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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