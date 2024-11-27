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Samsun'da Atık Yönetimi Toplantısı Yapıldı

Samsun'da Atık Yönetimi Toplantısı Yapıldı
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Samsun'da 'Kitap ve Defter Atıklarının Yönetimi' konulu toplantıda, geri dönüşüm çalışmaları ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Samsun'da "Kitap ve Defter Atıklarının Yönetimi" konulu toplantıda atıkların geri dönüşüme kazandırılması için yapılan çalışmalar görüşüldü.

Vali Yardımcısı Kemal Yıldız başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve paydaş kurum yetkililerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen "Kitap ve Defter Atıklarının Yönetimi" toplantısında kitap ve defter atıklarının geri dönüşümünün sağlanması, çevre bilincinin ve farkındalığının oluşturulması, sıfır atık hedeflerine katkı sağlanması, paydaş iş birliğinin güçlendirilmesi, ekonomik ve çevresel katkılar sağlanması, atık kitap ve defterlerle ilgili yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bu kapsamda yapılacak etkinliklerin planlandığı toplantıda, daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmeye başlanan "Geri Dönüşen Şehir Samsun" projesiyle paydaş kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, kitap ve defter atıklarının geri dönüşümünün sağlayarak bu süreçte çevre bilinci oluşturulması ve atıkların değerlendirilmesine yönelik etkinlikler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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