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Samsun'da Atık İlaç Toplama Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da Atık İlaç Toplama Etkinliği Düzenlendi
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Samsun'da, 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte atık ilaçlar toplanarak çevre ve insan sağlığına zarar vermesi önlenmeye çalışıldı. İl Sağlık Müdürü ve Vali Yardımcısı, kullanılmayan ilaçların doğru şekilde bertaraf edilmesinin önemini vurguladı.

Samsun'da, 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü dolayısıyla "Evsel atık ilaçlarınızı topluyor, doğayı birlikte koruyoruz" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce merkez İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenen etkinlikle atık ilaçların toplanarak insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin önlenmesi, çocuklar tarafından yanlışlıkla içilmesi sonucu zehirlenmelerinin önüne geçilmesi, sağlıkta okuryazarlığın artırılması hedefleniyor.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Şeref Aydın, AA muhabirine, kullanılmayan ilaçların çöpe atılması yerine sağlık müdürlükleri ile yerel idarelerin belirlediği alanlara getirilmesi gerektiğini söyledi.

İlaçların belirlenen noktalara bırakılması için farkındalık etkinliği yaptıklarını belirten Aydın, "Vatandaşlarımıza özellikle seslenmek istiyorum. Onların desteklerini bekliyoruz. Lütfen fazla ilaçlarımızı çöpe atmayalım, belirlediğimiz noktalara bırakalım. Çünkü çöpe attığımız ilaçlarımız çevreye zarar veriyor. Suya karışarak aynı zamanda insan ve canlı sağlığını tehdit ediyor." dedi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ise atık ilaçların bertaraf edilmesi hakkında bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

Atık ilaçlar doğru şekilde bertaraf edilmediğinde çevre kirliliğine neden olduğunu vurgulayan Uras, "Maalesef bazen çocuklar tarafından da yanlışlıkla bu ilaçlar alınıyor, kullanılıyor. Çevre zarar gördüğü zaman bizler de zarar görüyoruz. Sloganımız, 'Doğamızı koruyalım, sağlığımızı koruyalım.' Yıl boyunca Samsun'daki tüm ilçeler de dahil, belirli alanlarda evsel atık ilaçları toplayacağız. Mahalli idareler tarafından da bu konuda destek görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Aydın ve Uras, atık ilaç toplama kutusuna kullanmadıkları ilaçlarını bıraktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Orkestrası da etkinlikte müzik dinletisi sundu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

samsun Dünya Eylül

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