Samsun'da ateş açılan araçtaki çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin, husumetlisinin sanarak ateş açtığı otomobildeki çocuk öldü. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin, husumetlisinin sanarak ateş açtığı otomobildeki çocuk öldü. Zanlı M.T. (42), husumetlisinin zannettiği ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobile Arım Köseli Mahallesi'nde yoldan geçerken tabancayla ateş açtı. Araçta bulunan ve kurşunların isabet ettiği Enes Tayyip Olfaz (9), ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından kaçan M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Çarşamba Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da ateş açılan araçtaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.