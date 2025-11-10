Samsun'da Atatürk'ü Anma Töreninde Helikopter Havada Sabit Kaldı

SAMSUN'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılında gökyüzündeki bir helikopter, saat 09.05'te sirenler çaldığında havada sabit kaldı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da saat 09.05'te hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda yürüyenler, araçlarından inen sürücüler ve esnaf saygı duruşuna geçti. Aynı dakikalarda, kent üzerinde uçuş yapan bir helikopter de havada sabit kaldı. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydederek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.